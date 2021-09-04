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Вышел трейлер сериала об Александре Вертинском

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Идея проекта принадлежит Константину Эрнсту.

Вышел трейлер российского биографического сериала об Александре Вертинском. В эфир проект выйдет в рамках онлайн-кинотеатра Kion. На данный момент зрителям доступен только трейлер, содержащий откровенные сцены. Идея создания такого сериала принадлежит генеральному директору "Первого канала "Константину Эрнсту. По словам главе телеканала, это произошло с подачи дочери актера и певца - Анастасии.

Однажды ночью мне позвонила моя хорошая знакомая Анастасия Александровна Вертинская и спросила: "Костя, не хотите ли вы сделать фильм о моем папе? У него была довольно интересная жизнь.

Константин Эрнст, гендиректор "Первого канала"

О сериале известно то, что он охватит периоды с 1915 по 1952 годы. В это время в стране велась Первая мировая война, затем произошел распад Российской империи, революция, Вторая мировая война. Завершится проект 40-50 годами XX века, когда артист Вертинский вернется в Советский Союз из эмиграции.

Marvel готовит к выходу вторую часть фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец".

Фото: кадры из фимльма "Вертинский"
Видео: YouTube / kionru

Теги: александр вертинский, константин эрнст, сериал, трейлер
Категории: Кино, Культура, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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