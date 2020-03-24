На YouTube вышел трейлер сериала "Великая" с Эль Фаннинг

На YouTube опубликовали трейлер комедийного сериала "Великая", главные роли в котором исполнили Эль Фаннинг и Николас Холт.
Сценаристом сериала выступил автор фильма "Фаворитки" Тони Макнамара. В основе – история о юной Софии Фредерике Августе Ангальт-Цербетской, которая вышла замуж за императора Петра III и позже стала великой императрицей Екатериной II.
Премьера состоится на стрим-сервисе 15 мая.
Ранее был опубликован трейлер подростковой драмы "Все радостные места" с Эль Фаннинг.
Видео: YouTube/ Новые трейлеры
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