На YouTube вышел трейлер сериала "Великая" с Эль Фаннинг

Премьера состоится на стрим-сервисе 15 мая.

На YouTube опубликовали трейлер комедийного сериала "Великая", главные роли в котором исполнили Эль Фаннинг и Николас Холт.

Сценаристом сериала выступил автор фильма "Фаворитки" Тони Макнамара. В основе – история о юной Софии Фредерике Августе Ангальт-Цербетской, которая вышла замуж за императора Петра III и позже стала великой императрицей Екатериной II.

Премьера состоится на стрим-сервисе 15 мая.

Ранее был опубликован трейлер подростковой драмы "Все радостные места" с Эль Фаннинг.

Видео: YouTube/ Новые трейлеры