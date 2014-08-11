Вышел трейлер сериала "Сны Алисы"

Премьера сериала состоится 7 декабря.

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил трейлер сериала "Сны Алисы". Режиссером проекта выступил Андрей Джунковский.

Сюжет расскажет историю девочки по имени Алиса, которую постоянно тревожат сны. В них она видит страшное будущее. Героине предстоит сделать все, чтобы предотвратить эти события.

В главных ролях сыграли Алина Гвасалия, Денис Шведов, Екатерина Вилкова и другие. Премьера сериала состоится 7 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мультфильма "Гарфилд".

Видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр PREMIER