  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:05
121
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел трейлер сериала "Сны Алисы"

0 0

Премьера сериала состоится 7 декабря.

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил трейлер сериала "Сны Алисы". Режиссером проекта выступил Андрей Джунковский.

Сюжет расскажет историю девочки по имени Алиса, которую постоянно тревожат сны. В них она видит страшное будущее. Героине предстоит сделать все, чтобы предотвратить эти события.

В главных ролях сыграли Алина Гвасалия, Денис Шведов, Екатерина Вилкова и другие. Премьера сериала состоится 7 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мультфильма "Гарфилд".

Видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр PREMIER

Теги: premier, сериал, сны алисы, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии