Вышел трейлер мультфильма "Гарфилд"

Мировая премьера состоится 24 мая 2024 года.

Киностудия Sony Pictures представила первый трейлер анимационного фильма "Гарфилд". Режиссером проекта выступил Марк Диндал.

Сюжет расскажет историю известного кота по имени Гарфилд, который воссоединился со своим давно потерянным отцом. Он отправляется за ним, чтобы помочь ему устроить ограбление. Вместе с Гарфилдом в приключение отправится его друг Одди.

Роли озвучили Крис Пратт, Сэмюэл Л. Джексон, Николас Холт и другие. Мировая премьера состоится 24 мая 2024 года.

Ранее Netflix представил аниме по франшизе "Терминатор".

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment