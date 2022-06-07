Netflix представил аниме по франшизе "Терминатор"

Премьера сериала состоится в 2024 году.

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер аниме-сериала по франшизе "Терминатор". Ролик показали в рамках мероприятия Geeked Week. Режиссером проекта выступил Масаси Кудо.

Сюжет будет разворачиваться в двух временных линиях: будущем, где покажут войну машин и людей в 2022 году, и настоящем, где в 1997-м покажут историю главной героини. Ей предстоит спасти ученого Малькольма Ли, который способен противостоять Скайнету с помощью искусственного интеллекта. Премьера сериала состоится в 2024 году.

Ранее Netflix представил новый трейлер фильма "Мятежная Луна".

Видео: YouTube / Netflix