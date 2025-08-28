Вышел трейлер сериала "Савант"

Мировая премьера состоится 26 сентября.

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер сериала "Савант". Режиссером проекта выступил Мэтт Хейнеман.

Сюжет основан на реальной истории, описанной в статье журнала Cosmopolitan в 2019 году. В центре событий окажется женщина под псевдонимом "Савант". Днем она ведет жизнь обычной матери, а ночью предотвращает масштабные террористические атаки в интернете.

В главных ролях сыграли Джессика Честейн, Пабло Шрайбер, Ннамди Асомуга, Коул Домэн и другие. Мировая премьера состоится 26 сентября.

Видео: YouTube / Apple TV