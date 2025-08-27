Вышел трейлер фильма "Хэмнет" с Полом Мескалом

Мировая премьера состоится 27 ноября.

Кинокомпания Focus Features представила трейлер фильма "Хэмнет". Режиссером картины выступила Хлоя Чжао.

Сюжет является экранизацией одноименного произведения Мэгги О"Фаррелл. В нем рассказывается о вымышленном сыне писателя Уильяма Шекспира по имени Хэмнет, который умер в возрасте 11 лет.

В главных ролях сыграли Пол Мескал, Джесси Бакли, Эмили Уотсон и другие. Мировая премьера состоится 27 ноября.

Видео: YouTube / Focus Features