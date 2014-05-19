Вышел дублированный трейлер фильма "Мир в огне"

Премьера в России состоится 2 октября.

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер боевика "Мир в огне". Режиссером картины выступил Дж. Дж. Перри.

Сюжет расскажет историю охотника за сокровищами, который решает украсть картину "Мона Лиза", спрятанную в самом опасном месте. События развернутся в будущем, когда мир погрузился в хаос после мощной солнечной вспышки.

В главных ролях сыграли Дейв Батиста и Ольга Куриленко. Премьера в России состоится 2 октября.

Видео: ВКонтакте / Вольга про кино