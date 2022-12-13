Вышел трейлер сериала "Фубар" с Арнольдом Шварценеггером

Мировая премьера состоится 25 мая.

Netflix представил трейлер комедийного сериала "Фубар". Режиссером проекта выступил Ник Сантора.

Сюжет расскажет историю сотрудника ЦРУ Люка, который перед выходом на пенсию должен был выполнить одно задание. В процессе выясняется, что его дочь также работает на спецслужбы, и им предстоит стать напарниками.

Главную роль сыграл Арнольд Шварценеггер. Для актера это будет первый опыт съемок в сериале. Мировая премьера состоится 25 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел второй атмосферный трейлер "Форсажа 10" с Вином Дизелем и Джейсоном Момоа.

Видео: YouTube / Netflix