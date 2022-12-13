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Вышел трейлер сериала "Фубар" с Арнольдом Шварценеггером

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Мировая премьера состоится 25 мая.

Netflix представил трейлер комедийного сериала "Фубар". Режиссером проекта выступил Ник Сантора.

Сюжет расскажет историю сотрудника ЦРУ Люка, который перед выходом на пенсию должен был выполнить одно задание. В процессе выясняется, что его дочь также работает на спецслужбы, и им предстоит стать напарниками.

Главную роль сыграл Арнольд Шварценеггер. Для актера это будет первый опыт съемок в сериале. Мировая премьера состоится 25 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел второй атмосферный трейлер "Форсажа 10" с Вином Дизелем и Джейсоном Момоа.

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, сериал, трейлер, фубар
Категории: Лента новостей, Культура,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Кривоцюк Инна
Сегодня 10:15

Это просто БOMБА: ceкc по несколько чаcoв подряд, камeнный стoяк, а главное увеличение члeнa как в длинy так и в толщинy плюс стал выноcливые и cпеpмы больше, а моя теперь довольна как слон и постоянно хочет сeкca и согласилась на экспеpименты. Советую всем попpобовать, вот та штyка ---- https://e.vg/extra

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