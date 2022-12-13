Вышел трейлер сериала "Фубар" с Арнольдом Шварценеггером

Netflix представил трейлер комедийного сериала "Фубар". Режиссером проекта выступил Ник Сантора.
Сюжет расскажет историю сотрудника ЦРУ Люка, который перед выходом на пенсию должен был выполнить одно задание. В процессе выясняется, что его дочь также работает на спецслужбы, и им предстоит стать напарниками.
Главную роль сыграл Арнольд Шварценеггер. Для актера это будет первый опыт съемок в сериале. Мировая премьера состоится 25 мая.
Ранее мы сообщали, что вышел второй атмосферный трейлер "Форсажа 10" с Вином Дизелем и Джейсоном Момоа.
Видео: YouTube / Netflix
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Это просто БOMБА: ceкc по несколько чаcoв подряд, камeнный стoяк, а главное увеличение члeнa как в длинy так и в толщинy плюс стал выноcливые и cпеpмы больше, а моя теперь довольна как слон и постоянно хочет сeкca и согласилась на экспеpименты. Советую всем попpобовать, вот та штyка ---- https://e.vg/extra