Вышел трейлер сериала "Джентльмен в Москве" с Юэном Макгрегором

Премьера сериала состоится 29 апреля.

Showtime показал трейлер мини-сериала "Джентльмен в Москве", снятого по одноименному бестселлеру Амора Таулза. Режиссером проекта выступил Сэм Миллер.

Сюжет рассказывает историю аристократа Александра Ростова, который вернулся на родину после Большевистского переворота. Его приговаривают к пожизненному домашнему аресту, который он будет отбывать на чердаке московской гостиницы "Метрополь".

В главных ролях сыграли Юэн Макгрегор, Мэри Элизабет Уинстед, Бо Гадстон и другие. Премьера сериала состоится 29 апреля на Showtime и Paramount+.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мультфильма "Дикий робот".

Видео: YouTube / SHOWTIME