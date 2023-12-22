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Вышел трейлер сериала "Джентльмен в Москве" с Юэном Макгрегором

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Премьера сериала состоится 29 апреля.

Showtime показал трейлер мини-сериала "Джентльмен в Москве", снятого по одноименному бестселлеру Амора Таулза. Режиссером проекта выступил Сэм Миллер.

Сюжет рассказывает историю аристократа Александра Ростова, который вернулся на родину после Большевистского переворота. Его приговаривают к пожизненному домашнему аресту, который он будет отбывать на чердаке московской гостиницы "Метрополь".

В главных ролях сыграли Юэн Макгрегор, Мэри Элизабет Уинстед, Бо Гадстон и другие. Премьера сериала состоится 29 апреля на Showtime и Paramount+.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мультфильма "Дикий робот".

Видео: YouTube / SHOWTIME

Теги: showtime, джентльмен в москве, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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