Вышел трейлер сериала "День шакала" с Эдди Редмэйном

Мировая премьера состоится 7 ноября.

Телеканал Sky представил трейлер сериала "День шакала". Режиссером проекта выступил Брайан Кирк.

Сериал является экранизацией одноименного романа писателя Фредерика Форсайта, однако его действия будут разворачиваться в наши дни. Сотрудница спецслужб Бьянка пытается выяснить личность снайпера, который также известен по прозвищу Шакал.

В главных ролях сыграли Эдди Редмэйн, Лашана Линч, Урсула Корберо, Чарльз Дэнс и другие. Мировая премьера состоится 7 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер хоррора "Носферату".

Видео: YouTube / Sky TV