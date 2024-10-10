Вышел новый трейлер хоррора "Носферату"

Кинокомпания Focus Features представила новый трейлер фильма ужасов "Носферату". Режиссером картины выступил Роберт Эггерс.
Сюжет фильма основан на культовом немецком хорроре "Носферату, симфония ужаса" и рассказывает о древнем вампире графе Орлоке, который влюбляется в молодую жену приезжего нотариуса. Это становится причиной "невыразимых ужасов".
В главных ролях сыграли Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Билл Скарсгард, Уиллем Дефо и другие. Мировая премьера состоится 25 декабря.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер боевика "Непробиваемые" с Сильвестром Сталлоне.
Видео: YouTube / Universal Pictures UK
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