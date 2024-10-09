Вышел трейлер боевика "Непробиваемые" с Сильвестром Сталлоне

Мировая премьера состоится 22 ноября.

Студия Lionsgate представила трейлер боевика "Непробиваемые". Режиссером картины выступил Джастин Рутт.

Сюжет рассказывает историю мужчины, который находится на грани того, чтобы потерять все. Вместе со своим сыном герой занимается перевозкой подозрительной посылки, после чего на них нападают и берут в заложники.

В главных ролях сыграли Сильвестр Сталлона, Джейсон Патрик, Джош Уиггинс и другие. Мировая премьера состоится 22 ноября.

Ранее A24 представила новый трейлер "Еретика".

Видео: YouTube / Lionsgate Movies