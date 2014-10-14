A24 представила новый трейлер "Еретика"

Мировая премьера состоится 15 ноября.

Кинокомпания A24 представила новый трейлер фильма ужасов "Еретик". Режиссерами картины выступили Брайан Вудс и Скотт Бек.

Сюжет расскажет историю двух религиозных девушек, которые ходят по домам и пытаются обратить людей в свою веру. Во время одного из визитов девушки попадают в дом мужчины, где начинаются игры в прятки на выживание.

В главных ролях сыграли Хью Грант, Брайан Вудс и Скотт Бек. Мировая премьера состоится 15 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер байопика "Совершенный незнакомец" про Боба Дилана.

Видео: YouTube / A24