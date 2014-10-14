A24 представила новый трейлер "Еретика"

Кинокомпания A24 представила новый трейлер фильма ужасов "Еретик". Режиссерами картины выступили Брайан Вудс и Скотт Бек.
Сюжет расскажет историю двух религиозных девушек, которые ходят по домам и пытаются обратить людей в свою веру. Во время одного из визитов девушки попадают в дом мужчины, где начинаются игры в прятки на выживание.
В главных ролях сыграли Хью Грант, Брайан Вудс и Скотт Бек. Мировая премьера состоится 15 ноября.
Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер байопика "Совершенный незнакомец" про Боба Дилана.
Видео: YouTube / A24
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