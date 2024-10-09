Вышел первый трейлер байопика "Совершенный незнакомец" про Боба Дилана

Мировая премьера состоится 25 декабря.

Кинокомпания Searchlight Pictures представила первый тизер фильма "Совершенный незнакомец". Режиссером картины выступил Джеймс Мэнголд.

Сюжет рассказывает историю музыканта Боб Дилана, который приехал в Нью-Йорк и стремительно поднялся на вершины чартов. Его песни и загадочность становятся мировой сенсацией, а кульминацией становится выступление героя на фолк-фестивале в 1965 году.

В главных ролях сыграли Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Эдвард Нортон, Моника Барбаро и другие. Мировая премьера состоится 25 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер "Моаны 2".

Видео: YouTube / SearchlightPictures