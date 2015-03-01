Вышел новый трейлер "Моаны 2"

Студия Disney представила новый трейлер мультфильма "Моана 2". Режиссером картины выступил Дэйв Деррик-младший.
Сюжет расскажет о событиях, произошедших спустя три года после приключений первой части. Моана отправляется на неожиданный зов от своих предков в дальние края Океании. Героиню ждут опасные и неизведанные воды. Ей снова будет помогать полубог Мауи.
Главные роли снова озвучат Аулия Кравалхо и Дуэйн Джонсон. Мировая премьера состоится 27 ноября.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Пальма 2".
Видео: YouTube / Walt Disney Animation Studios
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