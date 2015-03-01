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Вышел новый трейлер "Моаны 2"

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Мировая премьера состоится 27 ноября.

Студия Disney представила новый трейлер мультфильма "Моана 2". Режиссером картины выступил Дэйв Деррик-младший.

Сюжет расскажет о событиях, произошедших спустя три года после приключений первой части. Моана отправляется на неожиданный зов от своих предков в дальние края Океании. Героиню ждут опасные и неизведанные воды. Ей снова будет помогать полубог Мауи.

Главные роли снова озвучат Аулия Кравалхо и Дуэйн Джонсон. Мировая премьера состоится 27 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Пальма 2".

Видео: YouTube / Walt Disney Animation Studios

Теги: disney, моана 2, мультфильм, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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