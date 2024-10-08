Вышел трейлер фильма "Пальма 2"

Премьера в России состоится 20 марта 2025 года.

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила трейлер фильма "Пальма 2". Режиссером картины выступил Владимир Кондауров.

Сюжет продолжает историю овчарки Пальмы в семье Лазаревых. Их жизнь в глубинке идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок. Его похищают местные браконьеры, и Пальма стремится спасти нового друга.

В главных ролях сыграли Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович и другие. Премьера в России состоится 20 марта 2025 года.

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Видео: YouTube / Central Partnership