Вышел трейлер сериала "Чистые" с Никитой Кологривым

Премьера в России состоится 24 июня.

Онлайн-кинотеатр Wink представил первый трейлер сериала "Чистые". Режиссером проекта выступил Николай Хомерики.

Сюжет сериала показывает Российскую империю XX века, в которой показывают историю двух девушек. Они работают в подпольном борделе под руководством благовидной и беспощадной матушки. В основу сюжета легла тема борьбы за собственное место в жестоком мире.

В главных ролях сыграли Федор Бондарчук, Никита Кологривый, Даниил Воробьев, Виктория Исакова, Диана Милютина и другие. Премьера в России состоится 24 июня.

Ранее Netflix показал трейлер второй половины 3-го сезона "Бриджертонов".

Видео: YouTube / Wink