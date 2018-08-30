Ангел и демон спасают Землю в трейлере "Благих знамений"

Премьера сериала запланирована на 31 мая.

Сервис Amazon Prime Video показал первый полноценный трейлер мини-сериала "Благие знамения", основанного на одноимённом романе Терри Пратчетта и Нила Геймана. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале компании.

Сюжет сериала разворачивается в 2018 году. Главные персонажи – демон Кроули и ангелом Азирафель – вопреки стереотипу дружат между собой и очень любят Землю. В связи с этим персонажи стремятся во чтобы то ни стало предотвратить пришествие антихриста и финальную битву между Раем и Адом.

В съмках проекта приняли участие Адриа Архона, Бенедикт Камбербэтч, Илан Гэлкофф, Фрэнсис МакДорманд, Майкл Шин и другие. Премьера "Благих знамений" запланирована на 31 мая.

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Видео: Amazon Prime