Николас Холт предстал в образе молодого Джона Р. Р. Толкина в новом трейлере байопика о писателе

Премьера картины запланирована на 10 мая 2019 года.

Кинокомпания FoxSearchlight показала трейлер биографической ленты "Толкин" о жизни знаменитого автора "Хоббита" и "Властелина колец". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале студии.

Сюжет картины расскажет о молодости писателя Джона Р. Р. Толкина , о его взаимоотношениях с друзьями, будущей женой, службе в армии во время Первой мировой и работе над созданием знаменитой вселенной.



Главную роль в картине исполнит Николас Холт, известный своей работой в картинах про Людей Х. Режиссером ленты выступил фильма выступил Доме Карукоски, а авторами сценария стали Дэвид Глисон и Стивен Бересфорд. Премьера картины запланирована на 10 мая 2019 года.

Ранее на Piter.TV: The Cranberries выпустили новый трек и анимационный клип

Видео: FoxSearchlight