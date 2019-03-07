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Николас Холт предстал в образе молодого Джона Р. Р. Толкина в новом трейлере байопика о писателе

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Премьера картины запланирована на 10 мая 2019 года.

Кинокомпания FoxSearchlight показала трейлер биографической ленты "Толкин" о жизни знаменитого автора "Хоббита" и "Властелина колец". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале студии.

Сюжет картины расскажет о молодости писателя Джона Р. Р. Толкина , о его взаимоотношениях с друзьями, будущей женой, службе в армии во время Первой мировой и работе над созданием знаменитой вселенной.

Главную роль в картине исполнит Николас Холт, известный своей работой в картинах про Людей Х. Режиссером ленты выступил фильма выступил Доме Карукоски, а авторами сценария стали Дэвид Глисон и Стивен Бересфорд. Премьера картины запланирована на 10 мая 2019 года.
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Видео: FoxSearchlight

Теги: биографический фильм, властелин колец, джон толкина, трейлер, хоббит
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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