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The Cranberries выпустили новый трек и анимационный клип

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Песня войдет в состав последнего альбома группы.

Ирландская рок-группа The Cranberries представила новую композицию под названием "All Over Now". Одновременно с премьерой песни коллектив показал анимационный клип, в котором главная героиня гуляет под холодным дождем, а в конце возвращается домой к маме и собаке.

Композиция "All Over Now" войдет в состав нового альбома коллектива "In The End", релиз которого состоится 26 апреля 2019 года. Помимо этого группа выпусти переиздании альбома "Everybody Else is doing it, so why can"t we" в честь его 25-летнего юбилея. В издание войдут версии с ремастерингом, ранее не изданный и бонусный материал. 

Лонгплей "In The End" станет последней работой в истории ирландского коллектива. По словам гитариста Ноэля Хогана после смерти вокалистки Долорес О"Риордан  группа не планирует продолжать работу с новой вокалисткой. Напомним, что певица умерла в январе прошлого года.

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Видео: The Cranberries

Теги: the cranberries, новый клип
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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