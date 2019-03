The Cranberries выпустили новый трек и анимационный клип

Песня войдет в состав последнего альбома группы.

Ирландская рок-группа The Cranberries представила новую композицию под названием "All Over Now". Одновременно с премьерой песни коллектив показал анимационный клип, в котором главная героиня гуляет под холодным дождем, а в конце возвращается домой к маме и собаке.



Композиция "All Over Now" войдет в состав нового альбома коллектива "In The End", релиз которого состоится 26 апреля 2019 года. Помимо этого группа выпусти переиздании альбома "Everybody Else is doing it, so why can"t we" в честь его 25-летнего юбилея. В издание войдут версии с ремастерингом, ранее не изданный и бонусный материал.



Лонгплей "In The End" станет последней работой в истории ирландского коллектива. По словам гитариста Ноэля Хогана после смерти вокалистки Долорес О"Риордан группа не планирует продолжать работу с новой вокалисткой. Напомним, что певица умерла в январе прошлого года.



Видео: The Cranberries