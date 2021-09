Группа The Cranberries выпустила клип в память о солистке

Ирландская рок-группа The Cranberries выпустила клип на песню 2001 года "Never Grow Old". Он посвящен памяти умершей солистки Долорес ОʼРиордан. Сама композиция вошла в пятый альбом The Cranberries "Wake Up And Smell Coffee", который 22 октября отметит свое 20-летие.

Новый клип состоит из видео с выступлений, интервью и съемок музыкального коллектива с участием ОʼРиордан, в том числе, в нем есть ранее не публиковавшиеся архивные кадры.

Напомним, что солистка группы Долорес О"Риордан скончалась 15 января 2018 года в Лондоне. 6 сентября 2021 года ей могло бы исполниться 50 лет.

