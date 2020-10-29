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Группа The Cranberries выпустила клип в память о солистке

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Ирландская рок-группа The Cranberries выпустила клип на песню 2001 года "Never Grow Old". Он посвящен памяти умершей солистки Долорес ОʼРиордан.  Сама композиция вошла в пятый альбом The Cranberries "Wake Up And Smell Coffee", который 22 октября отметит свое 20-летие.

Новый клип состоит из видео с выступлений,  интервью и съемок музыкального коллектива с участием ОʼРиордан, в том числе, в нем есть ранее не публиковавшиеся архивные кадры.

Напомним, что солистка группы Долорес О"Риордан скончалась 15 января 2018 года в Лондоне. 6 сентября 2021 года ей могло бы исполниться 50 лет.

Ранее Эрмитаж разрешил Линдеманну использовать серию NFT с изображениями интерьеров музея.

Теги: the cranberries, клипы, солистка cranberries
Категории: Музыка, Культура, Мировые новости, Лента новостей,

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