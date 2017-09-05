При загадочных обстоятельствах умерла солистка The Cranberries

Полиция назвала смерть 46-летней Долорес О’Риордан "необъяснимой".

Накануне, 15 января, в Лондоне при загадочных обстоятельствах умерла 46-летняя солистка ирландской группы The Cranberries Долорес О’Риордан.

В 9 часов утра по местному времени в полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщине в одной из гостиниц Лондона. Позднее появилось сообщение о смерти солистки группы The Cranberries Долорес О’Риордан. В Лондон Долорес приехала для записи нового альбома. Родные и близкие не дают комментариев и просят их не беспокоить в трудное для них время. Полиция расследуют скоропостижную кончину известной певицы, называя ее смерть «необъяснимой».

Долорес О’Риордан была неизменной солисткой группы The Cranberries с 1990 года и завоевала сердца поклонников своим необычным голосом. В 1994 году с песней «Зомби» группа взлетела на вершину популярности и стала известна по всему Миру.

Видео: TheCranberries