Пользователи "ВКонтакте" смогут "оказаться" на сцене Мариинки

Первый AR-видеофон сделали совместно с Мариинским театром в честь Международного дня балета.

Сервис "Клипы" социальной сети "ВКонтакте" запустил первый AR-видеофон с технологией 360°. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Первый AR-видеофон сделали совместно с Мариинским театром в честь Международного дня балета. Благодаря данной технологии каждый пользователь сможет стать участником постановки Алексея Ратманского Concerto DSCH и быть на сцене вместе с солистами и кордебалетом.

AR-фоны с технологией 360° переносят пользователей в пространство, которое также меняется от поворота камеры.

Фото: Мариинский театр; пресс-служба ВКонтакте