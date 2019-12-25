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Пользователи "ВКонтакте" смогут "оказаться" на сцене Мариинки
Сегодня, 13:51
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nastya960

Пользователи "ВКонтакте" смогут "оказаться" на сцене Мариинки

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Первый AR-видеофон сделали совместно с Мариинским театром в честь Международного дня балета.

Сервис "Клипы" социальной сети "ВКонтакте" запустил первый AR-видеофон с технологией 360°. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Первый AR-видеофон сделали совместно с Мариинским театром в честь Международного дня балета. Благодаря данной технологии каждый пользователь сможет стать участником постановки Алексея Ратманского Concerto DSCH и быть на сцене вместе с солистами и кордебалетом.

AR-фоны с технологией 360° переносят пользователей в пространство, которое также меняется от поворота камеры.

Фото: Мариинский театр; пресс-служба ВКонтакте

Теги: клипы, мариинский театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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