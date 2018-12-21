Disney объявили дату выхода сиквела "Малефисенты"

В социальных сетях студия разместила новый постер Анджелины Джоли в образе ведьмы.

Кинокомпания Disney выпустит сиквел "Малефисенты" осенью этого года. Об этом студия сообщила в социальных сетях, где разместила новый постер Анджелины Джоли в образе ведьмы.

– Анджелина Джоли возвращается в фильме "Малефисента: Владычица тьмы" Приходите в кинотеатры 18 октября 2019-го.

– сообщила компания Twitter.



Режиссёром предстоящего сиквела стал Хоаким Роннинг, ранее снявший "Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". Сценарий "Малефисенты 2" написали Линда Вулвертон и Джез Баттеруорт. Известно, что помимо Джоли к своей роли вернется Элль Фэннинг, сыгравшая принцессу Аврора. Также в ленте сыграют Джуно Темпл, Эд Скрейн, Мишель Пфайффер, Чиветель Эджиофор и другие.

Напомним, что первая часть "Малефисенты" вышла в 2014 году. Картина представляет собой новую киноверсию "Спящей красавицы", где история излагается с точки зрения злодейки Малефисенты. При бюджете в $180 млн фильм собрал почти $800 млн и собрал положительные отзывы критиков.

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Фото: Дисней