В сети появилось фото Джареда Лето в образе вампира Морбиуса

Премьера кинокомикса намечена на 31 июля 2020 года

В сети появился первый кадр со съёмочной площадки кинокомикса "Морбиус, живой вампир", где главную роль сыграл музыкант и актер Джаред Лето. На фотографии, опубликованной порталом Screen Rant, можно увидеть часть лица персонажа, скрытое за "хлопушкой".

Напомним, что по сюжету комикса доктор Майкл Морбиус в ходе неудачного эксперимента превращается в вампира. Персонаж был создан Роем Томасом и Гилом Кейном и впервые появился в комиксе "The Amazing Spider-Man #101" в октября 1971. Многим фанатом герой запомнился после своего появления в мультсериале "Человек-паук" 1994 года.

Премьера киновоплощения "Морбиуса" намечена на 31 июля 2020 года. Режиссером фильма выступил автор "Живое" и "Номер 44" Даниэль Эспиноса.

Ранее на Piter.TV:Вышел трейлер "Стёртой личности" с Расселом Кроу и Николь Кидман

Фото: Screen Rant, Marvel