Вышел трейлер "Стёртой личности" с Расселом Кроу и Николь Кидман

В российский прокат фильм выйдет 21 марта 2019 года.

Кинокомпания Universal Pictures выпустили трейлер драматического фильма "Стертая личность" с Расселом Кроу и Николь Кидман. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале студии.



В основу сюжета фильма легла история баптистского пастора, вынужденного пройти программу в лагере конверсионной терапии и излечиться от гомосексуализма. Главный герой соглашается принять участие в программе, чтобы понять: возможно ли изменить себя?

Режиссёром и сценаристом фильма стал известный актер Джоэл Эдгертон, для которого лента стала вторым возглавляемым проектом. Главные роли в ленте сыграли обладатели премии "Оскар" Рассел Кроу и Николь Кидман, а также звезда "Манчестера у моря" Лукас Хеджес. В российский прокат фильм выйдет 21 марта 2019 года.

Мировая премьера "Стертой личности" состоялась 1 сентября 2018 года. Фильм собрал в прокате более $8 миллионов по всему миру, получил положительные отзывы от кинокритиков, а также был номинирован на ряд наград, в том числе получив две номинации на премию "Золотой глобус".

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Видео: Universal Pictures