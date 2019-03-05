Вышел первый трейлер финального сезона "Игры престолов"

Премьера сериала запланирована на 14 апреля.

Во вторник, 5 марта, в сети появился первый трейлер финального сезона "Игры престолов". Видеоролик опубликован на сервисе AMEDIATEKA.

В ролике показали Сансу Старк, Серсею Ланнистер, Дейнерис Таргариен, Джона Сноу и многих других персонажей.

Первая серия последнего сезона выйдет на экраны 14 апреля текущего года. В сезоне будет шесть серий, последние четыре из которых будут длиннее обычных на 20 минут.



Напомним, что сериал "Игра престолов" снимают с 2011 года, и он является необычно популярным, так как зрители никогда до конца не знают, чем еще их смогут оценить создатели сериала. За время существования "Игра престолов" получила 28 премий "Эмми".

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Видео:AMEDIATEKA