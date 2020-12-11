Опубликован трейлер сериала "Стража" по вселенной Терри Пратчетта

Премьера сериала намечена на 3 января 2021 года.

В сети появился трейлер сериала "Стража" по вселенной Терри Пратчетта. Ролик опубликован официальном на YouTube-канале BBC America.

В сюжете история об отряде городской стражи Анк-Морпорка, который защищает родной город от опасной угрозы. При этом авторы проекта внесли небольшие коррективы и фильм будет отличаться от книг. Отметим, что вольная интерпретация уже вызвала недовольство поклонников книг Пратчетта.

Премьера сериала анонсирована на 3 января 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что Marvel представил первый трейлер сериала "Локи".

Видео: BBC America/YT