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Опубликован трейлер сериала "Стража" по вселенной Терри Пратчетта

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Премьера сериала намечена на 3 января 2021 года.

В сети появился трейлер сериала "Стража" по вселенной Терри Пратчетта. Ролик опубликован официальном на YouTube-канале BBC America.

В сюжете история об отряде городской стражи Анк-Морпорка, который защищает родной город от опасной угрозы. При этом авторы проекта внесли небольшие коррективы и фильм будет отличаться от книг. Отметим, что вольная интерпретация уже вызвала недовольство поклонников книг Пратчетта.

Премьера сериала анонсирована на 3 января 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что Marvel представил первый трейлер сериала "Локи".

Видео: BBC America/YT

Теги: сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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