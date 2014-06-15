Вышел трейлер сериала "Актерище" с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко

Премьера в России состоится 1 апреля.

Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер сериала "Актерище". Режиссером картины выступил Дмитрий Невзоров.

Сюжет расскажет историю суперзвезды российского кино Вячеслава Третьякова, который вступает в конфликт с блогером-кинокритиком Никитой Кисляком. Однако конфликт перерастает в драку, и актеру предстоит восстановить репутацию, сыграв главную роль в спектакле провинциального театра.

В главных ролях сыграли Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко. Премьера в России состоится 1 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер драмы "Друзья и соседи".

Видео: YouTube / kionru