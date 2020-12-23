Вышел трейлер нового мультфильма про трех богатырей

В сети появился трейлер нового мультфильма "Три богатыря и конь на троне". Ролик опубликован на YouTube-канале SonyPicturesRU.
По сюжету, конь Юлий как всегда вляпался в историю, а заодно и Князю удружил. Они случайно поменялись телами, и не без помощи старой знакомой Бабы Яги. Теперь Юлий восседает на троне, а Князь пашет на поле.
Вот такие игры престолов. Но долго так продолжаться не может, отечество в опасности! И за дело берутся три богатыря.
Говорится в синопсисе
Разработкой мультфильма занималась студия "Мельница". Режиссерами выступили Дарина Шмидт и Константин Феоктистов. Премьера запланирована на 30 декабря.
Ранее "Веном 2" возглавил российский прокат в премьерные выходные.
Видео: YouTube / SonyPicturesRU
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