Вышел трейлер нового мультфильма про трех богатырей

По сюжету, конь Юлий восседает на троне, а Князь пашет на поле.

В сети появился трейлер нового мультфильма "Три богатыря и конь на троне". Ролик опубликован на YouTube-канале SonyPicturesRU.

По сюжету, конь Юлий как всегда вляпался в историю, а заодно и Князю удружил. Они случайно поменялись телами, и не без помощи старой знакомой Бабы Яги. Теперь Юлий восседает на троне, а Князь пашет на поле.

Вот такие игры престолов. Но долго так продолжаться не может, отечество в опасности! И за дело берутся три богатыря. Говорится в синопсисе

Разработкой мультфильма занималась студия "Мельница". Режиссерами выступили Дарина Шмидт и Константин Феоктистов. Премьера запланирована на 30 декабря.

Ранее "Веном 2" возглавил российский прокат в премьерные выходные.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU