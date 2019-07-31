На YouTube опубликовали трейлер пятого сезона "Острых козырьков"

Точной даты выхода сериала на экран до сих пор нет.

На официальном YouTube-канале BBC опубликовали первый трейлер пятого сезона сериала "Острые козырьки". Однако, точной даты выхода сериала на экран до сих пор нет.

Трейлер начинается с кадров того, как Томми Шелби стоит на коленях посреди поля, а за его спиной висит распятый, не исключено, кто-то из его банды.

Всего создатель сериала Стивен Найт обещал зрителям семь сезонов сериала. Пятый сезон он анонсировал, как самый лучший. В сериале появятся новые актеры - Аня Тейлор-Джой и Брайан Глисон.

Также в сеть выложили трейлер фильма ужасов "Маяк" с Робертом Паттинсоном.

Видео: YouTube/ BBC