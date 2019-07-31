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В Сеть выложили трейлер фильма ужасов "Маяк" с Робертом Паттинсоном

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Мировая премьера состоится 18 октября.

Киностудия A24 выложила на своем YouTube-канале трейлер фильма "Маяк" (Lighthouse). В главных ролях сыграли Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон. Режиссер - Роберт Эггерс (постановщик хоррора "Ведьма").

Впервые ленту показали в мае на Каннском кинофестивале. Мировая премьера состоится 18 октября.

По сюжету, действия происходят в Шотландии в начале XX века. В центре внимания – смотритель маяка (Уиллем Дефо) и поселившийся там же молодой человек (Роберт Паттисон).

Ранее вышел трейлер "Падения ангела" с Джерардом Батлером.

Видео: YouTube/ A24

 

Теги: маяк, роберт патиссон, трейлер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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