В Сеть выложили трейлер фильма ужасов "Маяк" с Робертом Паттинсоном

Киностудия A24 выложила на своем YouTube-канале трейлер фильма "Маяк" (Lighthouse). В главных ролях сыграли Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон. Режиссер - Роберт Эггерс (постановщик хоррора "Ведьма").
Впервые ленту показали в мае на Каннском кинофестивале. Мировая премьера состоится 18 октября.
По сюжету, действия происходят в Шотландии в начале XX века. В центре внимания – смотритель маяка (Уиллем Дефо) и поселившийся там же молодой человек (Роберт Паттисон).
Ранее вышел трейлер "Падения ангела" с Джерардом Батлером.
Видео: YouTube/ A24
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