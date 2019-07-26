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Вышел трейлер "Падения ангела" с Джерардом Батлером

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Премьера фильма намечена на 22 августа 2019 года.

В сети появился новый трейлер боевика "Падение ангела" с Джерардом Батлером в главной роли. Ролик бы опубликован на официальном ютуб-канале организации.

В центре сюжета высококлассный агент Секретной службы США Майк Бэннинг, который становится целью террористической организации. Герою предстоит в очередной раз сразится с киллерами, чтобы спасти себя и своих близких.

"Падение ангела" является третей частью "анти-террористической" экшн-франшизы, куда ранее вошли "Падение Олимпа" и "Падение Лондона". 
Режиссером ленты выступил постановщик "Выстрела в пустоту" и "Стукача" Рик Роман Во. Главные роли в картине сыграли Джерард Батлер, Морган Фриман, Пайпер Перабо, Лэнс Реддик, Джада Пинкетт, Смит Тим, Блейк Нельсон, Ник Нолти и другие. Премьера фильма намечена на 22 августа 2019 года.

Теги: падение ангела, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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