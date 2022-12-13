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Вышел трейлер первого современного дагестанского фильма "Пассажиры". Авторы рассказали о том, что сюжет картины будет основываться на захвате заложников террористами. Боевики решают отвезти людей, больных сахарным диабетом, в специально подготовленный бункер. В какой-то момент ситуация начинает выходить из-под контроля преступников. В ролях задействованы Карим Тимирханов ("Братство"), Евгений Банифатов ("Молодежка"), Арслан Мурзабеков ("Аманат"), Джалил Асретов ("Своя война"), Мария Турчина и другие актеры. Режиссёр-постановщиком проекта заявлен Камиль Алиев.

Террористы - только исполнители, а не инициаторы, и они до последнего не знают, чьи именно указания выполняют. Кто руководит преступниками и какой выбор стоит перед героями? синопис истории

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Фото и видео: YouTube / ProfiCinema