Вышел трейлер российского сериала "Просто представь, что мы знаем" о Telegram-каналах

Премьера сериала состоится в видеосервисе КиноПоиск HD 24 сентября.

В четверг, 27 августа, стало известно о том, что в сети появился трейлер сериала "Просто представь, что мы знаем" о Telegram-каналах. Ролик опубликован на YouTube-канале КиноПоиск Videos.

Режиссером выступил Роман Волобуев, который ранее снял политический сериал "Последний министр". Известно, что сценарий для мини-сериала написали Илья Маланин и Мила Просвирина.

По сюжету Белла, Ира и Ксюша в своем канале рассказывают о гибели журналиста-расследователя Евгения Малышева. Однако он жив и решает снова появиться в России.

Главные роли достались Юлия Снигирь, Максим Виторган, Екатерина Вилкова и Евгений Стычкин.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер драмы "Аммонит" с Кейт Уинслет.

Видео:КиноПоиск Videos/YT