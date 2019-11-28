Опубликован трейлер драмы "Аммонит" с Кейт Уинслет

Картина появится в прокате 13 ноября.

В среду, 26 августа, стало известно о том, что в сети появился трейлер киноленты "Аммонит" с Кейт Уинслет. Ролик опубликован на YouTube-канале NEON.

В сюжете история охотницы за окаменелостями, которая ищет обычные ископаемые, чтобы продать их туристам и прокормить себя и свою больную мать. Однажды один из туристов нанимает её на работу — заботиться о его жене. Действие фильма происходит в Англии в 1840-е годы. Главные роли достались Кейт Уинслет и Сирше Ронан.

Картина появится в прокате 13 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фильма "Энола Холмс" о сестре знаменитого детектива.

Видео:NEON/YT