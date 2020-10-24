Кейт Уинслет рассказала о скрывающих ориентацию актерах-геях

Актриса подчеркнула, что голливудские студии часто отказываются брать на роли гетеросексуалов геев, но при этом гетеросексуалы играют гомосексуальных персонажей.

Звезда фильма "Титаник" Кейт Уинслет рассказала, что знает по меньшей мере четырех актеров-геев и бисексуалов, которые скрывают свою сексуальную ориентацию из-за опасения потерять карьеру. Об этом сообщило издание Mirror.

Это очень болезненно. Они боятся, что люди о них узнают. Кейт Уинслет, актриса

Актриса подчеркнула, что голливудские студии часто отказываются брать на роли гетеросексуалов геев, но при этом гетеросексуалы играют гомосексуальных персонажей. Актриса сказала, что подобных людей в сфере кино предостаточно, преимущественно это молодые артисты. И чаще с такой проблемой сталкиваются именно мужчины, считает актриса.

Ранее ученые выявили, что сексуальная ориентация влияет на частотность и тяжесть мигрени.

Фото: Instagram / @kate.winslet.official