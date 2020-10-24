Кейт Уинслет рассказала о скрывающих ориентацию актерах-геях

Звезда фильма "Титаник" Кейт Уинслет рассказала, что знает по меньшей мере четырех актеров-геев и бисексуалов, которые скрывают свою сексуальную ориентацию из-за опасения потерять карьеру. Об этом сообщило издание Mirror.
Это очень болезненно. Они боятся, что люди о них узнают.
Кейт Уинслет, актриса
Актриса подчеркнула, что голливудские студии часто отказываются брать на роли гетеросексуалов геев, но при этом гетеросексуалы играют гомосексуальных персонажей. Актриса сказала, что подобных людей в сфере кино предостаточно, преимущественно это молодые артисты. И чаще с такой проблемой сталкиваются именно мужчины, считает актриса.
Ранее ученые выявили, что сексуальная ориентация влияет на частотность и тяжесть мигрени.
Фото: Instagram / @kate.winslet.official
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