Ученые установили, какие категории людей имеют больше шансов получить тяжелую форму мигрени.

Сексуальная ориентация влияет на частотность и тяжесть мигрени. Об этом рассказали американские ученые, которые провели соответствующий эксперимент. Специалисты отследили развитие мигрени среди нескольких тысяч волонтеров среди взрослых жителей страны. В результате наблюдений стало понятно, что чаще всего от данной проблемы страдают люди, которые идентифицируют себя как геи, лесбиянки или бисексуалы. Они имеют риск развития более тяжелой формы мигрени.

Вероятность появления мигрени у лесбиянок, геев или бисексуалов на 58% процентов выше, чем у гетеросексуалов. Люди, которые идентифицировали себя как в основном гетеросексуалы, однако с некоторым влечением к своему полу, чаще страдали мигренью Джейсон Нагата, доцент кафедры педиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско

Ученый объяснил, что около трети участников исследования, имеющих нетрадиционную сексуальную ориентацию, страдали от мигреней.

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