Из русской версии мультфильма "Вперед" убрали упоминание ЛГБТ-персонажа

Сотрудница-циклоп местной полиции останавливает главных героев за нарушение ПДД.

Из русской версии мультфильма "Вперед" исчезло упоминание ЛГБТ-персонажа. На этот факт обратил внимание портал "Кинопоиск".

В определенный момент главных героев за нарушение правил дорожного движения останавливает сотрудница-циклоп местной полиции по имени Спектр. В оригинале ее ориентация упоминается в одной из строчек диалога, когда она рассказывает о своих отношениях со своей девушкой и их дочкой. В дубляже упоминание девушки исчезло. Вместо него используется более нейтральное слово "партнер".

На ориентацию героини также обратил внимание депутат Госдумы Виталий Милонов. Он заявил о намерении обратиться в Минкульт с требованием запретить мультфильм. Депутат заявил, что это "идеологическая диверсия", которую могли пустить на экран лишь "враги народа".

Мультфильм "Вперед" выходит в широкий прокат 5 марта. Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то в их мире жила магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями и ведут в целом прозаичную жизнь. Однако неожиданный подарок умершего отца приводит к тому, что братья отправляются в путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий.

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Фото: kinopoisk.ru

Видео: YouTube / Disney Россия