Стивен Спилберг отказался снимать пятого "Индиану Джонса"

Все предыдущие части франшизы были сняты именно им.

Американский кинорежиссер Стивен Спилберг отказался быть режиссером пятого "Индианы Джонса". Об этом пишет журнал Vanity Fair.

Отметим, что все предыдущие части франшизы снимал именно Спилберг. Ожидается, что режиссерское кресло нового фильма займет автор "Ford против Ferrari " Джеймс Мэнголд. Контракт с ним еще не подписан, однако переговоры перешли на заключительную стадию.

Известно, что Спилберг будет заниматься продюсированием пятой части. Режиссер заявил, что хочет уступить дорогу молодому поколению.

Ранее исполнитель главной роли в фильме, голливудский актер Харрисон Форд объяснил задержки в производстве пятого "Индианы Джонса". Он заявил, что создатели фильма стремятся показать зрителям проект, соответствующий самым высоким требованиям.

Съемки пятого фильма о приключениях археолога Индианы Джонса стартуют не позднее лета 2020 года. Премьера запланирована на лето 2021 года.

Фото: кадр из фильма "Индиана Джонс"