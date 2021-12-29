Петербуржец обратился в полицию после того, как его номер и фото попали на сайт для геев

Мужчина пожаловался, что теперь ему поступают звонки от незнакомцев.

Полиция Петербурга проводит проверку после обращения местного жителя. Мужчина заявил, что его номер телефона и фотографии опубликовали на сайте для геев. Согласие на это он не давал. Об этом стало известно Piter.TV.

Потерпевший обратился в полицию 1 января. Он рассказал о конфликте с неизвестным мужчиной, с которым общался на сайте объявлений. Хулиган опубликовал личную информацию потерпевшего на сайте для геев. Теперь петербуржцу массово поступают звонки и смс-сообщения от незнакомцев.

Стражи порядка связались с автором сообщений, однако его не оказалось в Петербурге. Мужчина заявил, что сам придет в полицию для дачи показаний.

Ранее мы писали, что петербуржцы, чью квартиру заливало канализационными стоками, отсудили почти 2 млн.

Фото: pexels.com