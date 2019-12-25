Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор американке Грайнер по делу о контрабанде наркотиков

Баскетболистка из США "не ждет чуда".

Московский областной суд рассмотрит жалобу на приговор американке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков. Об этом рассказал корреспондент телеканала "360" из зала заседаний. Известно, что дело иностранной баскетболистки рассматривается с 11 часов утра 25 октября. Фигурантка расследования лично принимает участие в процессе при помощи видеосвязи из следственного изолятора, в котором сейчас находится. Адвокаты обвиняемой девушки заметили, что их подзащитная "не ждет чуда".

Напомним, что спортсменка Бриттни Грайнер прилетела в Москву рейсом из Нью-Йорка и была задержана в аэропорту. В багаже пассажирки сотрудники правопорядка обнаружили гашишное масло. Американка говорила о том, что не планировала нарушать российское законодательство, а этот препарат ей прописали американские медики в качестве обезболивающего. В августе суд в Химках приговорил подозреваемую к наказанию в виде лишения свободы на срок в 9 лет и штрафу в размере одного миллиона рублей. В качестве смягчающих обстоятельств судом были учтены признание Бриттни Грайнер ее вины и спортивные достижения.

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Фото: Piter.tv