Петербуржцы, чью квартиру заливало канализационными стоками, отсудили почти 2 млн

Из-за регулярных протечек появилась плесень, пострадали мебель и бытовая техника.

Судебные приставы Выборгского района помогли петербургской семье получить компенсацию с сотрудников коммунальных служб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что с 2018 по 2019 гг. квартиру потерпевших три раза заливало канализационными стоками. В результате появилась плесень, пострадали мебель и бытовая техника. Многочисленные жалобы жильцов к управляющей компании оставили без внимания.

В суде выяснилось, что часть канализационной трубы в квартире засорилась наполнителем для туалетов животных. Однако судья постановил, что обязанность следить за состоянием труб лежит на коммунальщиках и взыскал с УК 1,8 млн рублей в пользу пострадавшей семьи. Получить деньги помогли судебные приставы.

Ранее мы писали, что петербурженка отсудила у магазина 100 тысяч рублей за сломанную ногу.

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