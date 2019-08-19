В сети появился трейлер фильма "Энола Холмс" о сестре знаменитого детектива

Премьера намечена на 23 сентября.

Во вторник, 25 августа, стало известно о том, что вышел трейлер фильма "Энола Холмс". Видеоролик опубликован на стриминговом сервисе Netflix.

Главный персонаж киноленты сестра знаменитого детектива Шерлока Холмса. История 14-летней Энолы начинается с исчезновения её матери. В итоге девочка решается попросить помощи у своих старших братьев. В главной роли Хелена Бонэм Картер, Генри Кавилл и Милли Бобби Браун. Режиссёром выступил британец Гарри Брэдбир.

Премьера намечена на 23 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что Дженсена Эклса показали в образе Солдатика для третьего сезона "Пацанов".

Видео:Netflix/YT