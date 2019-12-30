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Вышел трейлер нового фильма с актрисой из "Игры престолов"

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Лента выйдет 3 марта 2020 года.

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment выпустила трейлер "Holly Slept Over", где одну из главных ролей сыграла звезда "Игры престолов" и "Форсажа" Натали Эммануэль.

Сюжет рассказывает о супружеской паре, в гости к которой приезжает подруга жены из студенческой жизни. Выясняется, что девушки не просто жили в одной комнате, но и спали вместе. Из-за этого пара вынуждена пересмотреть свои отношения, параллельно попадая в неловкие ситуации. 

Картину снял режиссер Джошуа Фридлендера, который ранее работал лишь над одним фильмом "Самоубийственная блондинка", для которого написал сценарий. Помимо Эммануэль в фильме сыграли Эринн Хэйс, Рон Ливингстон, Джош Лоусон, Бриттни Лоуэр и другие. 

Ранее мы публиковали трейлер документального фильма о Тейлор Свифт.

Видео: Sony Pictures Entertainment

Теги: натали эммануэль, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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