Вышел трейлер нового фильма с актрисой из "Игры престолов"

Лента выйдет 3 марта 2020 года.

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment выпустила трейлер "Holly Slept Over", где одну из главных ролей сыграла звезда "Игры престолов" и "Форсажа" Натали Эммануэль.

Сюжет рассказывает о супружеской паре, в гости к которой приезжает подруга жены из студенческой жизни. Выясняется, что девушки не просто жили в одной комнате, но и спали вместе. Из-за этого пара вынуждена пересмотреть свои отношения, параллельно попадая в неловкие ситуации.

Картину снял режиссер Джошуа Фридлендера, который ранее работал лишь над одним фильмом "Самоубийственная блондинка", для которого написал сценарий. Помимо Эммануэль в фильме сыграли Эринн Хэйс, Рон Ливингстон, Джош Лоусон, Бриттни Лоуэр и другие.

Ранее мы публиковали трейлер документального фильма о Тейлор Свифт.

Видео: Sony Pictures Entertainment