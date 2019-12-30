Опубликован трейлер документального фильма о Тейлор Свифт

На сервисе Netflix картина появится 31 января.

В сети появился трейлер документальной картины "Мисс Американа" о новом этапе в творчестве американской певицы Тейлор Свифт. Центром сюжета стали реальные события, предшествующие выпуску альбома "Lover". Тогда певица сообщала, что намерена переписать свои старые релизы.

Певица осталась недовольна тем, что права на ее композиции достались менеджеру Скутеру Брауну без ее согласия. После этого Свифт отметила, что готова заняться перезаписью своих старых альбомов.

Кроме того, этот период творчества певицы отметился тем, что она прервала свое молчание по поводу актуальной политической повестки в США. Фильм Ланы Уилсон будет посвящен и этому вопросу.

Премьера картины уже состоялась на фестивале Sundance, а на сервисе Netflix она появится 31 января.

Видео: YouTube / Netflix