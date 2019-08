Тейлор Свифт выпустила новый альбом. Еще она намерена перезаписать старые

В день премьеры альбома певица показала клип на заглавную песню с релиза.

Седьмой студийный альбом Тейлор Свифт под названием "Lover" появился на цифровых площадках 23 августа. В него вошло 18 треков, в том числе и ранее представленные песни "You Need to Calm Down" и "Me", исполненную вместе с вокалистом Panic! At The Disco Брендоном Ури.

Видео на заглавную песню с релиза, опубликованную в вечер выхода альбома, уже набрало 4 миллиона просмотров на YouTube. Пользователи в комментариях позитивно восприняли настроение трека, напоминавшего ранние кантри-композиции певицы.

"Старая Тейлор не может подойти к телефону...потому что она вернулась" - шутят пользователи соцсетей.

Отметим, что альбом вышел на лейбле Republic Records (часть Universal Music Group). Это было сделано после ухода Тейлор Свифт от компании Big Machine, с которой создавались ее прошлые альбомы. Певица осталась недовольна тем, что права на ее композиции достались менеджеру Скутеру Брауну без ее согласия. После этого Свифт отметила, что готова заняться перезаписью своих старых альбомов.

Видео: Taylor Swift / YouTube