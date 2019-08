Тейлор Свифт анонсировала выход новой песни Lover

Трек войдет в состав седьмого альбома, который увидит свет 23 августа.

Американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт на премии Teen Choice Awards ("Выбор подростков") анонсировала выход новой песни Lover. Певица заявила, что композиция войдет в состав седьмого альбома (он также называется Lover), который увидит свет 23 августа. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Всего на диске будет 16 треков. Некоторые из них певица уже опубликовала: You Need to Calm Down, The Archer и Me!. По словам артистки, новая пластинка получилась очень романтичной.

Ранее мы писали, что Тейлор Свифт выпустила новый клип к синглу "You Need to Calm Down".

Фото: Instagram / taylorswift