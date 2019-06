Эта песня входит в состав седьмого студийного альбома "Lover".

Американская певица Тейлор Свифт выпустила новый клип к синглу "You Need to Calm Down". Ролик появился на YouTube-канале исполнительницы.

За несколько минут клип посмотрели более 460 тысяч человек. В нем певица призывает общественность успокоиться. Она поет, что не будет мешать кому-то самовыражаться, и что зависеть от чужого мнения "совсем не круто".

Стоит отметить, что этот сингл входит в состав седьмого студийного альбома "Lover". Певица сообщила, что мир услышит его 23 августа.

Другой ролик Тейлор Свифт записанный вместе с Брендоном Ури из группы Panic! At the Disco На композицию "Me!" набрал с начала публикации в видеохостинге более 200 млн просмотров.

Ранее мы писали, что "Джокеру" с Хоакином Фениксом хотят присвоить рейтинг 18+.

Видео: YouTube / Taylor Swift